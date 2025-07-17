На Хмельниччині легковик збив на переході 13-річного підлітка

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ДТП сталася 15 липня на вулиці Данила Галицького у Камʼянці-Подільському. Постраждалу дитину ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Хмельницькій області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 15:05 автомобіль Audi Q3 наїхав на 13-річного хлопчика, який переходив дорогу по "зебрі".

"У результаті ДТП неповнолітній пішохід отримав тілесні ушкодження, медики госпіталізували його до травматологічного відділення Камʼянець-Подільської міської лікарні", — йдеться у повідомленні.

За кермом іномарки перебував 78-річний житель Камʼянця-Подільського. Наразі тривають слідчі дії.