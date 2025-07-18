В Винницкой области 14-летний подросток играл с друзьями и проткнул ногу гвоздями

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Накануне 14-летний житель села Зозовка Винницкого района оказался в больнице после прогулки с друзьями

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

Оказалось, что во время отдыха с друзьями парень травмировал ногу, наступив на доску с гвоздями.

"Чтобы помочь ребенку, спасатели осторожно обрезали фрагмент доски и передали подростка бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее на Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша".