В Винницкой области 14-летний подросток играл с друзьями и проткнул ногу гвоздями
Накануне 14-летний житель села Зозовка Винницкого района оказался в больнице после прогулки с друзьями
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.
Оказалось, что во время отдыха с друзьями парень травмировал ногу, наступив на доску с гвоздями.
"Чтобы помочь ребенку, спасатели осторожно обрезали фрагмент доски и передали подростка бригаде экстренной медицинской помощи для дальнейшей госпитализации", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее на Прикарпатье 10-летний турист травмировался на "Скалах Довбуша".
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