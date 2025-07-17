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У Черкасах 6-річний хлопчик випав із вікна: дитину госпіталізували
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17 липня 2025, 08:55

У Черкасах 6-річний хлопчик випав із вікна: дитину госпіталізували

17 липня 2025, 08:55
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фото: Поліція Черкаської області
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Поліція Черкас встановлює обставини, при яких із вікна багатоповерхівки випав 6-річний хлопчик. Інцидент стався 16 липня на вулиці Благовісній. На місце події одразу ж прибули профільні служби

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що 6-річний хлопчик випав із вікна квартири на третьому поверсі, коли вдома нікого з дорослих не було — мати залишила сина одного та пішла до магазину.

Внаслідок падіння дитина отримала травми і наразі госпіталізована до лікарні, де їй надають необхідну медичну допомогу.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини інциденту.

Поліція нагадує, що відкриті вікна та москітні сітки не гарантують безпеку дітей.

Як відомо, це далеко не перший трагічний випадок із дітьми, який трапився у липні.

Нагадаємо, у Житомирі 6-річна дівчинка загинула після падіння з вікна. Дитина випала з відкритого вікна 4-го поверху.

Раніше на Дніпропетровщині 2-річна дитина випала з вікна п'ятиповерхівки. У дівчинки – перелом руки. Її госпіталізували до медичного закладу.

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Черкаси багатоповерхівка дитина падіння травми лікарня вікно
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