фото: ДСНС України у Вінницькій області

Трагічна подія сталася кілька днів тому на території затопленого гранітного кар’єру в селі Губник Гайсинського району. Тіло загиблого з води дістали водолази

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.

Під час відпочинку хлопець пірнув у водойму та зник. Потопельником виявився 22-річний мешканець села Березівка Могилів-Подільського району.

Пошукові роботи тривали майже дві доби.

"Тіло загиблого виявили водолази ДСНС на глибині 11 метрів за допомогою підводного дрона", — йдеться в повідомленні.

Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.