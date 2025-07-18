На Вінниччині у кар’єрі загинув 22-річний хлопець
Трагічна подія сталася кілька днів тому на території затопленого гранітного кар’єру в селі Губник Гайсинського району. Тіло загиблого з води дістали водолази
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресцентр ДСНС України у Вінницькій області.
Під час відпочинку хлопець пірнув у водойму та зник. Потопельником виявився 22-річний мешканець села Березівка Могилів-Подільського району.
Пошукові роботи тривали майже дві доби.
"Тіло загиблого виявили водолази ДСНС на глибині 11 метрів за допомогою підводного дрона", — йдеться в повідомленні.
Наразі всі обставини трагедії з’ясовують правоохоронці.
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