Зникла під час купання: на Чернігівщині виявили тіло молодої жінки
Напередодні рятувальники підняли з води тіло 27-річної жінки, яка зникла 11 липня під час купання в місті Остер Чернігівського району
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.
За наявними даними, минулої п'ятниці жінка 1998 року народження пішла купатися в Десні та не повернулася.
"Причина та обставини трагедії встановлюються", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 10 липня на пляжі "Золотий берег" у Чернігові на очах у відпочивальників потонула 17-річна дівчина.
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