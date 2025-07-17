Зникла під час купання: на Чернігівщині виявили тіло молодої жінки

фото: ДСНС України у Чернігівській області

Напередодні рятувальники підняли з води тіло 27-річної жінки, яка зникла 11 липня під час купання в місті Остер Чернігівського району

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Чернігівській області, передає RegioNews.

За наявними даними, минулої п'ятниці жінка 1998 року народження пішла купатися в Десні та не повернулася.

"Причина та обставини трагедії встановлюються", — йдеться в повідомленні.