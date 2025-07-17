У Миколаєві за допомогою дрона виявили тіло чоловіка, який зник у річці Південний Буг
Напередодні миколаївські рятувальники виявили в річці Південний Буг тіло потопельника, який зник у воді 12 липня в мікрорайоні Намив
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Миколаївській області, передає RegioNews.
Пошукова операція тривала три доби. Місцевого жителя знайшли вдень 15 липня.
"Тіло загиблого виявили на глибині близько 250 метрів від берега за допомогою підводного дрона Deep Trekker", — йдеться в повідомленні.
Водолази транспортували потопельника 1976 року народження до берега. Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини трагедії.
Нагадаємо, раніше у місті Первомайськ, що на Миколаївщині, в Південному Бузі на очах у односельців потонув рибалка.
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