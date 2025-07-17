У Києві з озера дістали тіло людини
Трагедія сталася ввечері 15 липня на озері Велике Вигурівське, що в Деснянському районі столиці. Загиблим виявився чоловік
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у місті Києві, передає RegioNews.
О 21:20 мешканці столиці приблизно за 20 метрів від берега помітили у воді потопельника.
"За допомогою рятувального спорядження тіло чоловіка було доставлено до берега та передано слідчо-оперативній групі", — йдеться в повідомленні.
Наразі правоохоронці встановлюють обставини трагедії.
Нагадаємо, днями у Святошинському районі Києва, поблизу ресторану Верховина, потонув невідомий чоловік.
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