фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Трагическое событие произошло несколько дней назад на территории затопленного гранитного карьера в селе Губник Гайсинского района. Тело погибшего из воды достали водолазы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.

Во время отдыха парень нырнул в водоем и исчез. Утопленником оказался 22-летний житель села Березовка Могилев-Подольского района.

Поисковые работы продолжались почти двое суток.

"Тело погибшего обнаружили водолазы ГСЧС на глубине 11 метров с помощью подводного дрона", - говорится в сообщении.

Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.