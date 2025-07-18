В Винницкой области в карьере погиб 22-летний парень
Трагическое событие произошло несколько дней назад на территории затопленного гранитного карьера в селе Губник Гайсинского района. Тело погибшего из воды достали водолазы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр ГСЧС Украины в Винницкой области.
Во время отдыха парень нырнул в водоем и исчез. Утопленником оказался 22-летний житель села Березовка Могилев-Подольского района.
Поисковые работы продолжались почти двое суток.
"Тело погибшего обнаружили водолазы ГСЧС на глубине 11 метров с помощью подводного дрона", - говорится в сообщении.
Все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.
Ранее сообщалось, что 8 июля на карьере под Житомиром на глазах у друга утонул молодчик.
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