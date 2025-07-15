У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину
Аварія сталася вранці 12 липня на вулиці Андрія Первозванного у Вінниці. Постраждалу пішохідку ушпиталили до лікарні
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Вінницькій області.
Виявилося, що автомобіль Renault наїхав на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".
"Постраждала госпіталізована", — йдеться в повідомленні.
За даними слідства, 32-річний керманич перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі тривають слідчі дії.
Нагадаємо, раніше на пішохідному переході у центрі Тернополя водій збив 23-річну дівчину.
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