У Вінниці водій під наркотиками збив на переході дівчину

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Аварія сталася вранці 12 липня на вулиці Андрія Первозванного у Вінниці. Постраждалу пішохідку ушпиталили до лікарні

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції у Вінницькій області.

Виявилося, що автомобіль Renault наїхав на 22-річну дівчину, яка переходила дорогу по нерегульованій "зебрі".

"Постраждала госпіталізована", — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, 32-річний керманич перебував у стані наркотичного сп’яніння. Його затримали. Фігуранту загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Наразі тривають слідчі дії.