На Київщині легковик врізався в дерево: водія госпіталізували

фото: Нацполіція

Аварія сталася 10 липня на автодорозі Жуківка-Лехнівка в Броварському районі

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції в Київській області, передає RegioNews.

За даними слідства, близько 17:00 автомобіль ВАЗ, рухаючись в напрямку села Жуківка, виїхав на узбіччя дороги та зіткнувся з деревом.

"Внаслідок аварії, кермувальник авто отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — йдеться в повідомленні.

Автівкою керував 55-річний водій. Наразі триває слідство.