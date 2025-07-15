В Виннице водитель под наркотиками сбил на переходе девушку

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Авария произошла утром 12 июля по улице Андрея Первозванного в Виннице. Пострадавшую пешеходку госпитализировали в больницу

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Винницкой области.

Оказалось, что автомобиль Renault наехал на 22-летнюю девушку, переходившую дорогу по нерегулируемой "зебре".

"Пострадавшая госпитализирована", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 32-летний водитель находился в состоянии наркотического опьянения. Его задержали. Фигуранту грозит лишение свободы сроком до восьми лет. В настоящее время продолжаются следственные действия.