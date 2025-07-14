На Тернопільщині пасажир випав з авто і загинув

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У суботу, 12 липня на спецлінію Борщівського відділення поліції надійшло повідомлення про те, що з автомобіля під час руху випав пасажир

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

За даними правоохоронців, близько 18:45 при в'їзді в село Глибочок Чортківського району в автомобілі КІА на повороті відкрилися задні двері, а пасажир не втримався та випав із транспортного засобу.

У результаті падіння чоловік отримав травми несумісні із життям.

За даним фактом відкрите кримінальне провадження.

Нагадаємо, у ДТП на Тернопільщині загинуло чотири людини.