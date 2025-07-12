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На Полтавщині неповнолітній водій скутера врізався в автомобіль. Внаслідок аварії двох дітей госпіталізували

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

У місті Зінькові 11 липня близько 18:10 години на перехресті вулиць Воздвиженської та Гоголя сталась аварія. Попередньо, 14-річний водій скутер Yamaha зіткнувся з автомобілем Hyundai Tucson, за кермом якого був 47-річний водій.

Внаслідок ДТП отримав травми й неповнолітній водій, і його 11-річний пасажир. Їх госпіталізували медики. Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

Нагадаємо, раніше в Києві сталась ДТП з маршрутним автобусом. Водій не дотримався безпечної дистанції та врізався у вантажівку, яка була припаркована у крайній правій смузі. Внаслідок аварії постраждали 12 людей.