На Вінниччині прикордонники затримали чотирьох чоловіків, які заплатили по 10 000 доларів, щоб переплисти у Молдову

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Порушниками виявились жителі Вінницької та Запорізької областей. Чоловіки прямували до річки з наміром переплисти Дністер на гумовому човні.

Організатором схеми був мешканець Могилів-Подільського. За допомогою месенджера він шукав клієнтів, перевозив їх у місто поза межами блокпостів і супроводжував до місця переправи.

Свої послуги він оцінював у 10 000 доларів США з людини.

Нагадаємо, на Вінниччині прикордонники викрили "сімейну схему" переправлення чоловіків за кордон.