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02 липня 2025, 10:22

Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб

02 липня 2025, 10:22
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ілюстративне фото: з відкритих джерел
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У Калинівській центральній районній лікарні інфекційне відділення поступили 25 осіб з діагнозом харчова токсикоінфекція середнього ступеня важкості, з них 7 дітей віком до 16 років

Про це повідомили в Калинівській міськраді, передає RegioNews.

За словами Міли Скорощук, фельдшера з Хмільницького управління Держпродспоживслужби, люди отруїлися через вживання неякісної шаурми в одному з місцевих кафе.

Фахівціі проводять розслідування та встановлюють причини спалаху. Роботу закладу громадського харчування призупинено.

Як відомо, через військовий стан у країні перевірки кафе та ресторанів зараз обмежені.

Відтак Хмільницьке управління Держпродспоживслужби закликає жителів громади бути уважними та дотримуватися правил безпеки харчування:

  • не вживати продукти та страви сумнівної якості або з простроченим терміном споживання;
  • зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці;
  • не купувати їжу на стихійних ринках чи з рук;
  • особливо уважно ставитися до молочних продуктів, м’яса, риби, копченостей та фастфудів;
  • не залишати готові страви при кімнатній температурі понад 2 години;
  • ретельно мити руки перед приготуванням їжі;
  • не пити воду з невідомих джерел;
  • вимагати у продавців документи, що підтверджують якість продукції.

При перших симптомах кишкового захворювання — діареї, нудоті, блювоті, підвищеній температурі — слід негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з початку року на ботулізм захворіла 41 людина, серед них четверо дітей. Зафіксовано два летальні випадки.

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Вінницька область отруєння лікарня діти кишкова інфекція шаурма кафе Держспоживслужба діарея
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