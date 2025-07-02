Масове отруєння шаурмою на Вінниччині: до лікарні потрапили 25 осіб

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У Калинівській центральній районній лікарні інфекційне відділення поступили 25 осіб з діагнозом харчова токсикоінфекція середнього ступеня важкості, з них 7 дітей віком до 16 років

Про це повідомили в Калинівській міськраді, передає RegioNews.

За словами Міли Скорощук, фельдшера з Хмільницького управління Держпродспоживслужби, люди отруїлися через вживання неякісної шаурми в одному з місцевих кафе.

Фахівціі проводять розслідування та встановлюють причини спалаху. Роботу закладу громадського харчування призупинено.

Як відомо, через військовий стан у країні перевірки кафе та ресторанів зараз обмежені.

Відтак Хмільницьке управління Держпродспоживслужби закликає жителів громади бути уважними та дотримуватися правил безпеки харчування:

не вживати продукти та страви сумнівної якості або з простроченим терміном споживання;

зберігати продукти відповідно до інструкцій на упаковці;

не купувати їжу на стихійних ринках чи з рук;

особливо уважно ставитися до молочних продуктів, м’яса, риби, копченостей та фастфудів;

не залишати готові страви при кімнатній температурі понад 2 години;

ретельно мити руки перед приготуванням їжі;

не пити воду з невідомих джерел;

вимагати у продавців документи, що підтверджують якість продукції.

При перших симптомах кишкового захворювання — діареї, нудоті, блювоті, підвищеній температурі — слід негайно звернутися до лікаря.

Нагадаємо, в Україні з початку року на ботулізм захворіла 41 людина, серед них четверо дітей. Зафіксовано два летальні випадки.