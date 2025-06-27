На Вінниччині пасажир влаштував стрілянину в потязі

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У четвер, 26 червня, в електропротязі сполученням "Козятин-Київ" стався конфлікт між пасажирами, який закінчився стріляниною та викликом правоохоронців

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції у Вінницькій області, передає RegioNews.

Виявилося, що між чоловіком та компанією юнаків виник конфлікт. Під час суперечки дорослий здійснив постріли вгору та підлогу. На щастя, ніхто не постраждав.

"Учасники інциденту доставлені до підрозділу поліції", — йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці проводять перевірку.