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02 июля 2025, 10:33

В Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову

02 июля 2025, 10:33
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фото: ГПСУ
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Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили еще одну попытку незаконного пересечения государственной границы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителями оказались жители Винницкой и Запорожской областей. Мужчины направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.

Организатором схемы был житель Могилев-Подольского. С помощью мессенджера он искал клиентов, перевозил их в город вне блокпостов и сопровождал к месту переправы.

Свои услуги он оценивал в 10 000 долларов США с человека.

Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили "семейную схему" переправки мужчин за границу.

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Винницкая область ГПСУ Днестр лодка побег за границу
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