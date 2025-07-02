В Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову
Пограничники Могилев-Подольского отряда предотвратили еще одну попытку незаконного пересечения государственной границы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.
Нарушителями оказались жители Винницкой и Запорожской областей. Мужчины направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.
Организатором схемы был житель Могилев-Подольского. С помощью мессенджера он искал клиентов, перевозил их в город вне блокпостов и сопровождал к месту переправы.
Свои услуги он оценивал в 10 000 долларов США с человека.
Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили "семейную схему" переправки мужчин за границу.
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