В Винницкой области пограничники задержали четырех мужчин, которые заплатили по 10 000 долларов, чтобы переплыть в Молдову

фото: ГПСУ

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГПСУ.

Нарушителями оказались жители Винницкой и Запорожской областей. Мужчины направлялись к реке с намерением переплыть Днестр на резиновой лодке.

Организатором схемы был житель Могилев-Подольского. С помощью мессенджера он искал клиентов, перевозил их в город вне блокпостов и сопровождал к месту переправы.

Свои услуги он оценивал в 10 000 долларов США с человека.

Напомним, в Винницкой области пограничники разоблачили "семейную схему" переправки мужчин за границу.