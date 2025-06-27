На Вінниччині прикордонники викрили "сімейну схему" переправлення чоловіків за кордон
В автомобільному пункті пропуску «Могилів-Подільський» прикордонники викрили «тестя-переправника»
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.
Днями на виїзд з України прибули двоє громадян: чоловік призовного віку та його тесть, особа з інвалідністю.
На перший погляд нічого не викликало підозр: повний комплект документів, включно зі свідоцтвом про шлюб із донькою, пенсійним посвідченням та витягами з реєстру. Проте, під час перевірки з’ясувалося, що тестя вже використовували у схемі для виїду чоловіків призовного віку.
Як з’ясувалось, нещодавно він виїжджав із іншим зятем, який назад в Україну не повернувся.
Прикордонники повідомили про цей випадок поліцію. У діячах чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".
Нагадаємо, на Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами.