На Вінниччині прикордонники викрили "сімейну схему" переправлення чоловіків за кордон

фото: ДПСУ

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Днями на виїзд з України прибули двоє громадян: чоловік призовного віку та його тесть, особа з інвалідністю.

На перший погляд нічого не викликало підозр: повний комплект документів, включно зі свідоцтвом про шлюб із донькою, пенсійним посвідченням та витягами з реєстру. Проте, під час перевірки з’ясувалося, що тестя вже використовували у схемі для виїду чоловіків призовного віку.

Як з’ясувалось, нещодавно він виїжджав із іншим зятем, який назад в Україну не повернувся.

Прикордонники повідомили про цей випадок поліцію. У діячах чоловіка вбачають ознаки кримінального правопорушення ст. 332 КК України "Незаконне переправлення осіб через державний кордон".

Нагадаємо, на Вінниччині 32-річний чоловік намагався перетнути кордон з підробленими документами.