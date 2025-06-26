На Вінниччині горів житловий будинок: загинув дідусь, онука з бабусею врятували
Смертельна пожежа трапилася вночі 25 червня в місті Бершадь Гайсинського району. Вогонь забрав життя 84-річного чоловіка
Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.
Відомо, що після опівночі загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці врятували із задимленої оселі 17-річного юнака та 72-річну жінку.
"На жаль, 84-річний чоловік загинув", — йдеться в повідомленні.
Попередньо, пожежа виникла через коротке замикання електромережі.
Нагадаємо, нещодавно на Київщині загорівся приватний будинок.Під час пожежі загинула 65-річна жінка.
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