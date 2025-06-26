На Вінниччині горів житловий будинок: загинув дідусь, онука з бабусею врятували

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Смертельна пожежа трапилася вночі 25 червня в місті Бершадь Гайсинського району. Вогонь забрав життя 84-річного чоловіка

Про це повідомляє пресцентр ДСНС України у Вінницькій області, інформує RegioNews.

Відомо, що після опівночі загорівся двоповерховий приватний житловий будинок. Вогнеборці врятували із задимленої оселі 17-річного юнака та 72-річну жінку.

"На жаль, 84-річний чоловік загинув", — йдеться в повідомленні.

Попередньо, пожежа виникла через коротке замикання електромережі.

Нагадаємо, нещодавно на Київщині загорівся приватний будинок.Під час пожежі загинула 65-річна жінка.