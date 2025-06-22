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22 червня 2025, 16:36

На Вінниччині 13-річного підлітка вдарило струмом на даху вантажного вагона

22 червня 2025, 16:36
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фото: ДСНС України у Вінницькій області
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Інцидент стався ввечері 21 червня у місті Гнівань Вінницького району. Потерпілого юнака ушпиталили до обласної лікарні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Після удару дитина перебувала на землі між коліями. Рятувальники разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його медикам.

"Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні", ― йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 11 червня двоє підлітків отримали ураження електричним струмом на залізничній станції у Ніжинському районі Чернігівщини. Юнаки 2013 року народження гралися на нерухомих вагонах потяга під електрифікованою колією.

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