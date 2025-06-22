На Вінниччині 13-річного підлітка вдарило струмом на даху вантажного вагона

фото: ДСНС України у Вінницькій області

Інцидент стався ввечері 21 червня у місті Гнівань Вінницького району. Потерпілого юнака ушпиталили до обласної лікарні

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.

Після удару дитина перебувала на землі між коліями. Рятувальники разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його медикам.

"Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні", ― йдеться в повідомленні.