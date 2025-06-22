На Вінниччині 13-річного підлітка вдарило струмом на даху вантажного вагона
Інцидент стався ввечері 21 червня у місті Гнівань Вінницького району. Потерпілого юнака ушпиталили до обласної лікарні
Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Вінницькій області, передає RegioNews.
Після удару дитина перебувала на землі між коліями. Рятувальники разом із поліцейськими дістали підлітка та передали його медикам.
"Хлопця у вкрай тяжкому стані доправлено до Центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні", ― йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 11 червня двоє підлітків отримали ураження електричним струмом на залізничній станції у Ніжинському районі Чернігівщини. Юнаки 2013 року народження гралися на нерухомих вагонах потяга під електрифікованою колією.
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