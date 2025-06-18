фото: ДСНС України у Сумській області

У селищі Липова Долина Роменського району рятувальники дістали дитину, яка впала в криницю

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 червня. Виявилося, що підліток випадково впав у глибокий колодязь. Бійці ДСНС за допомогою рятувального обладнання спустилося вниз та дістали хлопчика на поверхню.

"Дитинку одразу передали працівникам екстреної медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.