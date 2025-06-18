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18 червня 2025, 08:15

На Сумщині дитина впала в колодязь

18 червня 2025, 08:15
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фото: ДСНС України у Сумській області
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У селищі Липова Долина Роменського району рятувальники дістали дитину, яка впала в криницю

Про це повідомляє пресслужба ДСНС України у Сумській області, передає RegioNews.

Інцидент стався 16 червня. Виявилося, що підліток випадково впав у глибокий колодязь. Бійці ДСНС за допомогою рятувального обладнання спустилося вниз та дістали хлопчика на поверхню.

"Дитинку одразу передали працівникам екстреної медичної допомоги", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше під Вінницею чоловік впав у 10-метровий колодязь і дивом вижив.

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рятувальники Сумська область дитина нещасний випадок криниця порятунок
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