В Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона

фото: ГСЧС Украины в Винницкой области

Инцидент произошел вечером 21 июня в городе Гнивань Винницкого района. Пострадавшего юношу госпитализировали в областную больницу

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.

После удара ребенок находился на земле между путями. Спасатели вместе с полицейскими достали подростка и передали его медикам.

"Парень в крайне тяжелом состоянии доставлен в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы", ― говорится в сообщении.