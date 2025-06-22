В Винницкой области 13-летнего подростка ударило током на крыше грузового вагона
Инцидент произошел вечером 21 июня в городе Гнивань Винницкого района. Пострадавшего юношу госпитализировали в областную больницу
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Винницкой области, передает RegioNews.
После удара ребенок находился на земле между путями. Спасатели вместе с полицейскими достали подростка и передали его медикам.
"Парень в крайне тяжелом состоянии доставлен в Центр термической травмы и пластической хирургии областной больницы", ― говорится в сообщении.
Напомним, 11 июня два подростка получили поражение электрическим током на железнодорожной станции в Нежинском районе Черниговщины. Юноши 2013 рождения играли на неподвижных вагонах поезда под электрифицированной колеей.
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