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19 червня 2025, 16:45

На Київщині потяг збив 42-річного чоловіка: машиніст не встиг загальмувати

19 червня 2025, 16:45
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фото: Національна поліція України
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У селі Шевченкове на Київщині трапилася смертельна подія - під потягом загинув 42-річний чоловік

Про це повідомляє Національна поліція України, передає RegioNews.

Інцидент стався ввечері 18 червня неподалік залізничної станції Бобрик. За попередньою інформацією, загиблий перетинав колії у невстановленому місці. Машиніст потяга помітив пішохода й подав сигнал, а також застосував екстрене гальмування. Однак зупинити потяг вчасно не вдалося. Чоловік загинув на місці від отриманих травм.

На місце трагедії прибули працівники поліції. Слідчі Броварського районного управління розпочали досудове розслідування. Попередня правова кваліфікація - порушення правил безпеки руху на залізничному транспорті, що спричинило загибель людини (ч. 3 ст. 276 КК України). Тривають слідчі дії, щоб встановити усі обставини події.

Правоохоронці вкотре нагадують мешканцям про небезпеку, яку становить залізниця. Перехід колій поза межами спеціально обладнаних переходів загрожує життю. Особливо важливо бути уважними у вечірній та нічний час, слід використовувати світловідбивні елементи на одязі.

Нагадаємо, затримали п’ятьох диверсантів рф, які підпалювали авто ЗСУ та готували теракти на Укрзалізниці.

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