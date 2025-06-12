Ігри на залізниці: у поліції Чернігівщини розповіли про стан дітей, яких уразило струмом

фото: Нацполіція

Вчора ввечері, 11 червня, двоє підлітків отримали ураження електричним струмом на залізничній станції у Ніжинському районі. На щастя, діти вижили. Правоохоронці з'ясовують усі обставини інциденту

Про це інформує пресслужба Національної поліції в Чернігівській області, передає RegioNews.

Виявилося, що юнаки 2013 року народження гралися на нерухомих вагонах потяга під електрифікованою колією. Внаслідок удару струмом одна дитина дістала тяжкі опіки різних частин тіла. Її госпіталізували до реанімаційного відділення місцевої лікарні.

Другий хлопець зазнав опіків обличчя, наразі загрози його життю немає.

"Поліція закликає батьків контролювати дозвілля дітей та постійно нагадувати їм, що залізниця – не місце для розваг. Потяги, вагони та інші об’єкти знаходяться під високою напругою", – йдеться в повідомленні.