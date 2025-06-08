В Винницкой области в ДТП погиб 18-летний парень
В Винницкой области произошла смертельная авария. Из автомобиля деблокировали тело погибшего молодого парня
Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.
Утром 8 июня спасатели ликвидировали последствия смертельного ДТП. Авария произошла на автодороге с.Красненьке - с.Лысая Гора Ильинецкого общества.
Спасатели деблокировали из автомобиля ВАЗ погибшего 18-летнего парня. 17-летний пассажир был госпитализирован в больницу в Виннице.
Причину аварии будут выяснять правоохранители.
Напомним, ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Автомобиль съехал в кювет. Из автомобиля деблокировали двух человек. Одно лицо передали медикам. Другой человек, к сожалению, погиб на месте.
Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель скутера погиб на местеВсе новости »
08 июня 2025, 18:35В Киевской области в ДТП пострадал несовершеннолетний
08 июня 2025, 14:45Смертельное ДТП в Винницкой области: двое мужчин погибли, врезавшись в дерево
07 июня 2025, 15:15
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
Россияне атаковали Днепропетровщину дронами и тяжелой артиллерией: есть пострадавшие
08 июня 2025, 20:15В Харьковской области электричка сбила мужчину
08 июня 2025, 19:45В Винницкой области на базе отдыха утонул человек
08 июня 2025, 19:20Смертельное ДТП в Полтавской области: водитель скутера погиб на месте
08 июня 2025, 18:35Риск для правительственных зданий: Путин еще не отомстил за "Паутину" - Reuters
08 июня 2025, 17:20Синоптики предупредили украинцев о грозах и жаре 9 июня
08 июня 2025, 16:45Убийство семьи украинского военного в Бельгии: в преступлении признался 16-летний сын убитой
08 июня 2025, 15:45Все уже успели похудеть от истории с черновицким ТЦК?
08 июня 2025, 15:10В Киевской области в ДТП пострадал несовершеннолетний
08 июня 2025, 14:45
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »