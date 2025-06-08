Фото: ГСЧС

В Винницкой области произошла смертельная авария. Из автомобиля деблокировали тело погибшего молодого парня

Об этом сообщает ГСЧС, передает RegioNews.

Утром 8 июня спасатели ликвидировали последствия смертельного ДТП. Авария произошла на автодороге с.Красненьке - с.Лысая Гора Ильинецкого общества.

Спасатели деблокировали из автомобиля ВАЗ погибшего 18-летнего парня. 17-летний пассажир был госпитализирован в больницу в Виннице.

Причину аварии будут выяснять правоохранители.

Напомним, ранее на Прикарпатье произошло смертельное ДТП. Автомобиль съехал в кювет. Из автомобиля деблокировали двух человек. Одно лицо передали медикам. Другой человек, к сожалению, погиб на месте.