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На Полтавщині сталась аварія зі скутером. Водій врізався в дерево

Про це повідомляє поліція Полтавської області, передає RegioNews.

Аварія сталась 7 червня близько 15:00 в селі Новооріхівка Миргородського районі. 28-річний водій скутера KANUNI виїхав за межі проїзної частини дороги та допустив зіткнення з деревом. На жаль, водій від отриманих травм загинув на місці.

"За даним фактом слідчим відділом поліції Полтавщини під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Київщині сталась ДТП з автомобілем та скутером. Неповнолітнього водія двоколісного госпіталізували.