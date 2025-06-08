Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Аварія сталась днями у місті Біла Церква. Попередньо, 30-річний водій Hyundai при виїзді з другорядної дороги не надав перевагу в русі мопеду Yamaha. Внаслідок ДТП неповнолітнього водія двоколісного госпіталізували до лікарні з травмами.

"Слідчі розпочали досудове розслідування за даним фактом (ч. 1 ст. 286 ККУ)", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині сталась смертельна ДТП. Водій не впорався з керуванням та врізався у дерево. Внаслідок аварії загинув і він, і його пасажир.