Смертельное ДТП в Винницкой области: двое мужчин погибли, врезавшись в дерево
Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического ДТП, которое произошло в ночь на 7 июня в селе Козловка Тульчинского района.
Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.
По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Центральная, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.
В результате мощного удара погибли водитель и его 31-летний пассажир. Оба – жители Песчанской территориальной общины.
Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть обоих мужчин.
Полиция определяет все обстоятельства и причины аварии.
Напомним, в четверг, 6 июня, во Львовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.
Два ДТП за день: на Львовщине травмированы водитель самоката и 70-летний велосипедистВсе новости »
07 июня 2025, 11:22Трагедия на Ровенщине: в реке утонул 14-летний парень
06 июня 2025, 12:28Смертельное ДТП в Киевской области: погибли три человека
05 июня 2025, 19:55
04 июня 2025
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Конец сезона-2024/25 в отечественном футболе ознаменовался интересным событием. Из первой лиги ПФЛ в Премьер-лигу поднялся СК "Полтава", а в обратном направлении из УПЛ в низший дивизион отправилась д...
02 июня 2025
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Возможно, в будущем в учебниках истории будет записано, что СБУ операцией "Паутина" сделала невозможным Третью мировую войну
30 мая 2025
"Злой полицейский" Трамп. Остановят ли войну очередные угрозы Белого дома Кремлю
Президент США продолжает ожидать адекватности от президента России. Дождется ли?
27 мая 2025
Майские атаки Путина. Зачем они кремлевскому диктатору и чего ждать Украине дальше
Владимир Путин более показательно продемонстрировал, хочет ли он перемирия. Слово за Трампом. Или Конгрессом
На Ровенщине зафиксировали новый случай дирофиляриоза
07 июня 2025, 17:28Последствия удара по Харькову: количество пострадавших растет
07 июня 2025, 17:03На Полтавщине женщина напала на военного: как ее наказал суд
07 июня 2025, 16:42Президент наградил 188 военнослужащих – большинство из них посмертно
07 июня 2025, 16:28В Донецкой области дрон РФ атаковал пожарную часть
07 июня 2025, 16:12В Харькове под завалами предприятия могут быть люди
07 июня 2025, 15:30В Бельгии убили семью украинского военного: погибшие – женщина и дочь
07 июня 2025, 14:43Россияне за сутки более 40 раз обстреляли Донетчину: возникли масштабные пожары
07 июня 2025, 14:07Трагедия в Одесской области: в Заливе два человека взорвались на мини
07 июня 2025, 13:51
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Легендарная "Ворскла" на грани исчезновения. Что ждет клуб после вылета из УПЛ, и при чем здесь Жеваго
Судный день российской стратегической авиации. Что это изменит в войне и мире
Все блоги »