Смертельное ДТП в Винницкой области: двое мужчин погибли, врезавшись в дерево

фото: Национальная полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства трагического ДТП, которое произошло в ночь на 7 июня в селе Козловка Тульчинского района.

Об этом сообщила полиция области, передает RegioNews.

По предварительным данным, 50-летний водитель автомобиля Volkswagen, двигаясь по улице Центральная, не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

В результате мощного удара погибли водитель и его 31-летний пассажир. Оба – жители Песчанской территориальной общины.

Прибывшие на место происшествия медики лишь констатировали смерть обоих мужчин.

Полиция определяет все обстоятельства и причины аварии.

Напомним, в четверг, 6 июня, во Львовской области произошло два дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими.