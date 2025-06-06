Трагедія на Рівненщині: у річці потонув 14-річний хлопець

фото: Поліція Рівненської області

У четвер, 5 червня, під час купання в місцевій річці потонув 14-річний підліток

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, троє друзів вирушили до водойми, однак сильна течія почала відносити одного з них. Друзі намагалися врятувати хлопця, але не встигли — одразу викликали екстрені служби.

Станом на ранок 6 червня пошукові роботи тривають — на місці працюють водолази.

Поліція та рятувальники наголошують на дотриманні правил безпечного відпочинку біля води, щоби уникнути подібних трагедій.

Основні правила безпеки на воді:

діти мають купатися лише під наглядом дорослих;

уникайте купання у незнайомих або неперевірених місцях;

не запливайте за обмежувальні знаки;

якщо вас підхопила течія — не панікуйте, пливіть за нею, поступово повертаючи до берега;

не купайтеся у холодній воді;

не стрибайте у воду головою вниз, якщо не знаєте глибини.

Нагадаємо, на Буковині у Дністрі виявили тіло чоловіка. Трагедія сталася 27 травня в селі Мосорівка Чернівецького району.