Трагедія на Рівненщині: у річці потонув 14-річний хлопець
У четвер, 5 червня, під час купання в місцевій річці потонув 14-річний підліток
Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.
За попередньою інформацією, троє друзів вирушили до водойми, однак сильна течія почала відносити одного з них. Друзі намагалися врятувати хлопця, але не встигли — одразу викликали екстрені служби.
Станом на ранок 6 червня пошукові роботи тривають — на місці працюють водолази.
Поліція та рятувальники наголошують на дотриманні правил безпечного відпочинку біля води, щоби уникнути подібних трагедій.
Основні правила безпеки на воді:
- діти мають купатися лише під наглядом дорослих;
- уникайте купання у незнайомих або неперевірених місцях;
- не запливайте за обмежувальні знаки;
- якщо вас підхопила течія — не панікуйте, пливіть за нею, поступово повертаючи до берега;
- не купайтеся у холодній воді;
- не стрибайте у воду головою вниз, якщо не знаєте глибини.
Нагадаємо, на Буковині у Дністрі виявили тіло чоловіка. Трагедія сталася 27 травня в селі Мосорівка Чернівецького району.
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