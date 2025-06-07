Дві ДТП за день: на Львівщині травмовані водій самоката і 70-річний велосипедист

фото: Національна поліція

У четвер, 6 червня, у Львівській області сталися дві дорожньо-транспортні пригоди з постраждалими

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Зазначається, що близько 18:46 у місті Сокаль на вулиці Героїв УПА 35-річна водійка Volkswagen Passat, жителька одного з сіл району, збила 19-річного місцевого мешканця, який їхав на електросамокаті.

Хлопець отримав травми й був госпіталізований.

Трохи раніше, близько 18:10, на автодорозі "Львів – Краковець" у селі Когути Яворівського району, 42-річний водій Toyota RAV4, мешканець Яворова, наїхав на 70-річного велосипедиста з Новояворівська.

Чоловіка також госпіталізували з тілесними ушкодженнями.

Поліція розпочала кримінальні провадження. Порушникам загрожує до 3 років обмеження волі з позбавленням права керувати авто.

Нагадаємо, на Волині водію винесли вирок за порушення ПДР, які призвели до ДТП. Відомо, що внаслідок аварії постраждала людина.