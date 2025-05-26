У Вінниці горить будівля ТЦК: на місці працюють пожежники

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Сьогодні, зранку, 26 травня, у Вінниці сталася пожежа в будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки

Про це повідомляють місцеві пабліки, передає RegioNews.

Як пишуть очевидці, вогонь охопив частину споруди. Утім, офіційних повідомлень про причини загоряння поки що немає.

На місце події оперативно прибули рятувальники, які наразі ліквідовують пожежу та намагаються не допустити її розповсюдження на сусідні приміщення.

Інформація про постраждалих або жертви не надходила.

Причини виникнення пожежі встановлюватимуть спеціалісти після завершення першочергових робіт.

Нагадаємо, у Харкові судитимуть працівника ТЦК, який вдарив вчителя під час перевірки документів. Інцидент стався під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов'язаних.