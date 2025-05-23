Експерти встановлюють причину масштабної пожежі у Тернополі

фото: Національна поліція

Про пожежу на Об’їзній у Тернополі надійшло повідомлення на спецлінію поліції 23 травня о 13:21. На місце пожежі виїжджали рятувальники та слідчо-оперативна група поліції

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Як з’ясувалося, горів супермаркет та сусідські торговельно-складські приміщення. Площа займання - близько 1500 м². На щастя, ніхто не постраждав.

Причину займання встановлять експерти. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження за частиною 1 статті 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) Кримінального кодексу України. Триває перевірка.

Нагадаємо, у Тернополі на вулиці Об'їзній спалахнула масштабна пожежа в торговельно-складських приміщеннях.