У Києві чоловік застряг у вентиляційній шахті багатоповерхівки

фото: ДСНС Києва

В Оболонському районі столиці рятувальники звільнили чоловіка з вентиляційної шахти

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у м.Києві, передає RegioNews.

Зазначається, що 25 травня рятувальникам надійшов виклик від патрульної поліції із проханням надати допомогу людині на вулиці Йорданській.

Виявилося, що чоловік застряг у вентиляційній шахті між другим та третім поверхами дев'ятиповерхового будинку.

За допомогою бензоріза, електричного, гідравлічного та шанцевого інструменту, потерпілого звільнили та передали медикам.

Нагадаємо, у березні на Прикарпатті з ліфта багатоповерхівки визволили жінку з двома маленькими дітьми.