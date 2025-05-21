У Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів
Подія сталась у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.
Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.
Особу потерпілого — місцевого вчителя — встановлено. Він звернувся до поліції із заявою про напад.
Працівнику ТЦК та СП повідомлено про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.
Нагадаємо, у Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь.