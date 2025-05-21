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21 травня 2025, 14:47

У Харкові поліцейські повідомили про підозру працівнику ТЦК, який вдарив чоловіка під час перевірки документів

21 травня 2025, 14:47
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фото: Національна поліція
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Подія сталась у Харкові під час роботи мобільної групи з оповіщення військовозобов’язаних. Під час спілкування з місцевим мешканцем між ним та одним із працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки виник словесний конфлікт, у ході якого військовослужбовець вдарив чоловіка

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

Правоохоронці зареєстрували подію в Єдиному реєстрі досудових розслідувань. Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України.

Особу потерпілого — місцевого вчителя — встановлено. Він звернувся до поліції із заявою про напад.

Працівнику ТЦК та СП повідомлено про підозру. Йому загрожує до 5 років обмеження волі.

Нагадаємо, у Харкові працівник ТЦК побив вчителя "Захисту Вітчизни", який мав бронь.

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Харківська область ТЦК Харків поліція хуліганство
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