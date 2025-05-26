В Виннице горит здание ТЦК: на месте работают пожарные
Сегодня, утром, 26 мая, в Виннице произошел пожар в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки
Об этом сообщают местные паблики, передает RegioNews.
Как пишут очевидцы, огонь охватил часть постройки. Впрочем, официальных сообщений о причинах возгорания пока нет.
На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидируют пожар и пытаются не допустить его распространения на соседние помещения.
Информация о пострадавших или жертвах не поступала.
Причины возникновения пожара будут устанавливаться специалистами после завершения первоочередных работ.
Напомним, в Харькове будут судить работника ТЦК, ударившего учителя во время проверки документов. Инцидент произошел во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных.