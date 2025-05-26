В Виннице горит здание ТЦК: на месте работают пожарные

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Сегодня, утром, 26 мая, в Виннице произошел пожар в здании территориального центра комплектования и социальной поддержки

Об этом сообщают местные паблики, передает RegioNews.

Как пишут очевидцы, огонь охватил часть постройки. Впрочем, официальных сообщений о причинах возгорания пока нет.

На место происшествия оперативно прибыли спасатели, которые ликвидируют пожар и пытаются не допустить его распространения на соседние помещения.

Информация о пострадавших или жертвах не поступала.

Причины возникновения пожара будут устанавливаться специалистами после завершения первоочередных работ.

Напомним, в Харькове будут судить работника ТЦК, ударившего учителя во время проверки документов. Инцидент произошел во время работы мобильной группы по оповещению военнообязанных.