На Буковині внаслідок пожежі в будинку загинув чоловік
Пожежа сталася 24 травня в селі Плоска Чернівецької області
Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.
Горів приватний будинок. На пожежі виявили тіло 68-річного чоловіка.
Зазначається, що підрозділи ГУ ДСНС на місце події не викликались.
Обставини загибелі встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, 21 травня на Івано-Франківщині внаслідок пожежі загинув чоловік.
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