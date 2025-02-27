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27 лютого 2025, 04:01

На Вінниччині аферисти хотіли вкрасти житло померлої за 5 мільйонів

27 лютого 2025, 04:01
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На Вінниччині підозрюють чотирьох людей у шахрайстві. За даними слідства, вони могли підробити документи, щоб заволодіти чужим житлом

Про це повідомляє прокуратура Вінницької області, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили аферистів, які займались шахрайством з нерухомістю. Це четверо жителів Вінниці, яких підозрюють у розробленні злочинного плану послідовних умисних дій спрямованих на незаконне заволодіння майном померлої особи на понад 5 мільйонів гривень.

Правоохоронці підозрюють, що зловмисники шляхом укладання договорів дарування незаконно оформили право власності на зазначене нерухоме майно та розпорядилися ним на власний розсуд. Якщо їхню провину доведуть - їм загрожує позбавлення волі на 12 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше на Вінниччині викрили банду, яка привласнювала чужу нерухомість. Виявилося, що зловмисники примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухомість. Вони робили це, застосовуючи до потерпілих психологічний тиск - били, псували майно, викрадали паспорти. Згодом чужі квартири зловмисники продавали.

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