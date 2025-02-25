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До правоохоронців активно звертаються жертви аферистів. Зокрема, в жительки Волині списали кошти з картки після того, як вона ввела свої дані в соцмережі

Про це повідомляє Камінь-Каширський райвідділ поліції, передає RegioNews.

Правоохоронці розповіли, що з початку 2025 року лише до Камінь-Каширського РВП звернулось 35 людей, які стали жертвами аферистів. Зокрема, невідомий зловмисник, використовуючи ЕОМ без відома власниці, вкрав 15 000 гривень з банківської картки.

Також у чат-боті одного з банків мобільного застосунку Telegram власниця картки хотіла зняти ліміт доступу до кредитної картки. Жінка ввела дані кредитної картки, підтвердила код доступу, проте в результаті з її рахунку списали понад 36 000 гривень. Ймовірно, бот був фейковий.

"За обома фактами вирішується питання щодо внесення відомостей до ЄРДР за ч.4 ст. 190 КК України", - повідомили правоохоронці.

Також раніше в Києві викрили "благодійників", які продавали автівки, призначені для військових. Зазначається, що протягом двох років благодійна організація ввезла в Україну з країн ЄС близько 200 авто як допомогу для ЗСУ, тобто без сплати митних платежів. Проте замість передачі машин військовим зловмисники продавали ці автівки.