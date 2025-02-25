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25 лютого 2025, 23:30

У кіберполіції попередили про нову схему шахраїв: жертвою може стати кожен

25 лютого 2025, 23:30
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В Україні аферисти активізувались з новою схемою обману. Через QR-коди на вулицях та в транспорті аферисти можуть отримувати доступ до банківських рахунків

Про це повідомляє Нацполіція України, передає RegioNews.

В Україні активізувалась схема, пов'язана з підміною QR-кодів у публічних місцях. Аферисти підмінюють QR-коди на офіційних інформаційних табличках. Коли людина сканує такий код, то потрапляє на підроблені сайти. В результаті зловмисники можуть отримувати доступ до банківських карток та викрадати гроші.

Що радять в поліції, щоб не стати жертвою шахраїв:

  • сканувати QR-коди лише з надійних джерел - не користуйтеся кодами, розміщених на випадкових наклейках та рекламних оголошеннях;
  • перед скануванням перевіряйте наклейку - можуть бути сліди підміни (наприклад, додатковий шар, нерівні краї, інший шрифт);
  • використовуйте функцію "попереднього перегляду посилання" - в більшості смартфонів можна побачити URL перед переходом; Звертайте увагу на веб-адресу після переходу за QR-кодом;
  • перевіряйте наявність захищеного з’єднання (https://) – якщо сайт не має сертифіката безпеки, вводити на ньому будь-яку інформацію небезпечно;
  • не вводьте банківські дані без необхідності на невідомих сайтах;
  • якщо ви побачили підозрілий QR-код – повідомте адміністрацію закладу, службу підтримки або правоохоронні органи;
  • використовуйте віртуальні або тимчасові картки для онлайн-платежів - так можна буде уникнути значних фінансових втрат.

Нагадаємо, що раніше на Коломийщині жінка втратила 83 тисячі гривень через аферистів. Виявилося, що вона хотіла знайти роботу в інтернеті. За умовами потрібно було купувати товар за власні кошти, а потім отримувати витрачені гроші з відсотками. В результаті вона перерахувала 83 тисячі гривень, а "роботодавець" - видалив переписку.

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