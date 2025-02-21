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21 лютого 2025, 14:47

Підробив підписи: Дніпрі суддя вкрав квартиру, яку орендував

21 лютого 2025, 14:47
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Фото: СБУ
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У Дніпрі викрили суддю, який незаконно привласнив чужу квартиру. Виявилося, що спочатку він просто не платив за оренду, а потім - вирішив привласнити житло

Про це повідомляє Служба безпеки України, передає RegioNews.

Заданими слідства, суддя орендував житло в центрі Дніпра. Протягом пів року він не сплачував відповідні суми за фактичне проживання. Згодом він під вигаданими приводами не допускав до житла власницю квартири, яка намагалась з'ясувати причину відсутності оплати.

Після цього посадовець підробив документи, на яких "дописав", що нібито викупив у жінки квартиру за 412 тисяч гривень. До суду він подав позов про визнання договору дійсним. Все підкріпив посадовець фальшивою розпискою від власниці квартири про начебто отримані нею кошти за продаж нерухомості.

"Як встановило розслідування, суд виніс заочне рішення, яким задовольнив позовні вимоги посадовця та визнав його право власності на відповідне житло", - кажуть правоохоронці.

Тепер судді загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що раніше на Вінниччині викрили банду, яка привласнювала нерухомість громадян. За даними слідства, вони примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухомість. Відомо, що члени банди погрожували потерпілим, позбавляли їх свободи пересування та викрадали паспорти.

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