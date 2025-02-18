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18 лютого 2025, 18:54

На Вінниччині викрили банду, яка привласнювала нерухомість громадян

18 лютого 2025, 18:54
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фото: поліція
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Правоохоронці Вінниччини припинили діяльність організованої злочинної групи, яка привласнювала нерухомість громадян

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

За даними слідства, зловмисники примушували потерпілих підписувати документи про передачу права власності на нерухомість.

"Організатор схеми і четверо виконавців, один з яких був майстром спорту з боксу, у 2021 році налагодили схему незаконного привласнення об’єктів нерухомого майна на Вінниччині", - розповіли у поліції.

Також зазначається, що члени банди застосовували до жертв та членів їх сімей фізичний і психологічний тиск, позбавляли свободи пересування, викрадали паспорти, наносили тілесні ушкодження та псували майно, змушуючи підписати необхідні документи.

"Незаконно переоформлені квартири та земельні ділянки фігуранти продавали. Винятком став будинок однієї з жертв, де оселився лідер угруповання", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило 7 осіб, які постраждали від протиправної діяльності фігурантів. Кількох членів угруповання правоохоронці затримали у помешканні одного з потерпілих.

Фігурантам оголошено про підозру за кількома статтями Кримінального кодексу та обрано запобіжні заходи. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Наразі чотирьом зловмисникам судом обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Ще одному учаснику групи обрано запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Києві аферисти продавали чоловіку квартиру на Оболоні прямо з мешканцями. Виявилося, що зловмисники підробили документи про власність.

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