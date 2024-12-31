На Вінниччині пролунав вибух у кабінеті керівника підприємства: троє загиблих
У селищі Крижопіль Вінницької області в кабінеті керівника підприємства стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Вінницької області.
Вибух пролунав близько 12 години. За попередньою інформацією, колишній працівник одного із підприємств зайшов до кабінету керівника, після чого стався вибух. Внаслідок вибуху обидва чоловіки загинули на місці події.
Згодом стало відомо про ще одного чоловіка, який помер під час надання медичної допомоги. Ще один потерпілий отримав травми та госпіталізований.
На місці події працюють правоохоронці.
Нагадаємо, 14 у Дніпрі пролунав вибух, внаслідок якого занила людина. Серед постраждалих - поліцейські.
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