В Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия: трое погибших

фото иллюстративное: полиция

В поселке Крыжополь Винницкой области в кабинете руководителя предприятия произошел взрыв, в результате которого погибли три человека

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.

Взрыв раздался около 12 часов. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате взрыва оба мужчины погибли на месте происшествия.

Впоследствии стало известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи. Еще один потерпевший получил травмы и госпитализирован.

На месте происшествия работают правоохранители.

Напомним, 14 в Днепре раздался взрыв, в результате которого заныл человек. Среди пострадавших – полицейские.