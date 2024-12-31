В Винницкой области произошел взрыв в кабинете руководителя предприятия: трое погибших
В поселке Крыжополь Винницкой области в кабинете руководителя предприятия произошел взрыв, в результате которого погибли три человека
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Винницкой области.
Взрыв раздался около 12 часов. По предварительной информации, бывший работник одного из предприятий вошел в кабинет руководителя, после чего произошел взрыв. В результате взрыва оба мужчины погибли на месте происшествия.
Впоследствии стало известно еще о одном мужчине, который умер во время оказания медицинской помощи. Еще один потерпевший получил травмы и госпитализирован.
На месте происшествия работают правоохранители.
Напомним, 14 в Днепре раздался взрыв, в результате которого заныл человек. Среди пострадавших – полицейские.
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