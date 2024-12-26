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Інцидент стався 23 грудня в місті Могилів-Подільський на території районного ТЦК та СП. Військовий завдав травм молодшому колезі

Про це повідомляє Вінницька спеціалізована прокуратура та пресслужба поліції, передає RegioNews.

На території ТЦК 52-річний військовий під час словесної суперечки та штовханини завдав 37-річному чоловіку травми середньої тяжкості.

Військовий, що отримав ушкодження, перебуває під наглядом лікарів. Його життю та здоров’ю нічого не загрожує.

Прокуратура звернулася до суду з клопотанням про обрання нападнику запобіжного заходу. Військовослужбовцю загрожує до 3 років ув'язнення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Волині пʼяний працівник ТЦК скоїв ДТП.