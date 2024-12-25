На Вінниччині у ДТП загинуло четверо людей

фото: ДСНС

У Вінницькій області 25 грудня зіткнулись автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.

Аварія сталася на дорозі між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району. Внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло четверо осіб, ще двоє отримали травми.

Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто.

Нагадаємо, у Вінницькій області в ніч на 21 грудня сталася аварія за участю вантажівки та легкового автомобіля, внаслідок якої загинули троє осіб.