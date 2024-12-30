15:08  29 грудня
У Держприкордонслужбі розповіли, на яких ділянках кордону ловлять найбільше ухилянтів
13:47  29 грудня
В Харкові сталася аварія з автобусом, шестеро постраждалих
12:51  29 грудня
Партизани у Криму розвідали важливий об'єкт для забезпечення технічної готовності кораблів РФ
UA | RU
UA | RU
30 грудня 2024, 10:46

У ДТП на Вінниччині загинули троє молодих людей — майбутні військові та студентка юракадемії

30 грудня 2024, 10:46
Читайте также на русском языке
фото: поліція
Читайте также
на русском языке

На Різдво, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на OBOZ.UA.

На трасі біля Гайсина зіткнулися автомобілі Geely і Subaru. Автівка Geely внаслідок удару отримала сильні пошкодження, людей з неї довелося витягувати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання.

Загалом ця аварія забрала життя чотирьох людей - водія та трьох пасажирів Geely. Один пасажир Geely та водій Subaru отримали травми та були доставлені до лікарні.

Загиблі - двоє курсантів Одеської військової академії Данило Грамчук та Іван Цевух, а також студентка Одеської юридичної академії Катерина Ясинська.

Іван Цевух та Катерина Ясынська родом із села Піща на Волині, молоді люди зустрічалися.

20-річний Данило Грамчук родом із села Коболчин Чернівецької області.

За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій області 25 грудня зіткнулись автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей. Аварія сталася на дорозі між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району.

ДТП Вінницька область аварія смертельна ДТП
В Маріуполі сталася смертельна ДТП за участю російського військового авто
30 грудня 2024, 01:24
В Харкові сталася аварія з автобусом, шестеро постраждалих
29 грудня 2024, 13:47
У Києві п'яна водійка Tesla врізалася в бетонний паркан: загинули 2 людини
28 грудня 2024, 15:00
Всі новини »
27 грудня 2024
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
2024 рік був дуже насиченим для України. ЗСУ продовжують відбивати атаки росіян, тримаючи оборону країни. Втім, в тилу відбуваються не менш важливі для держави події. RegioNews зробив добірку найбільш...
24 грудня 2024
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
​​​​​​​Після звільнення на початку грудня тимчасового виконувача обов’язків міського голови і секретаря міської ради Чернігова Олександра Ломако на його місце досі ніхто не призначений. По суті, облас...
23 грудня 2024
"Паляниця", "Пекло" та "Рута": чи змінять реактивні ракети-дрони перебіг війни для України
Україна почала масове виробництво ракет-дронів, що здатні долітати на досить великі відстані вглиб росії для ураження там усіляких військових об'єктів. Точні характеристики цих новітніх розробок трима...
18 грудня 2024
Ескалація, заморозка чи мир: чого чекати Україні у 2025 році
Безсумнівно, наступного року Україну чекає низка внутрішньо- та зовнішньополітичних змін. Викликані вони насамперед будуть зміною політичного ландшафту у Сполучених Штатах Америки – найголовнішого пар...
Звільнення голів Київської та Полтавської ОВА: нардеп сказав, на які посади вони претендують
30 грудня 2024, 11:25
Підозрюваний у вбивстві Фаріон називав себе "санітаром суспільства"
30 грудня 2024, 11:08
Росіяни вночі запустили по Україні понад 40 "шахедів": скільки вдалося збити
30 грудня 2024, 10:12
Мер Старокостянтинова отримав штраф за преміювання нареченої
30 грудня 2024, 09:49
В Маріуполі сталася смертельна ДТП за участю російського військового авто
30 грудня 2024, 01:24
На Дніпропетровщині троє людей постраждали внаслідок атаки російського дрона
29 грудня 2024, 18:19
Житомирські волонтери наготували тонну салату олів'є для військових
29 грудня 2024, 17:54
На Черкащині викрили 30-річну жінку, яка зберігала вдома боєприпаси
29 грудня 2024, 17:19
Нестор Шуфрич продовжить виконувати депутатські повноваження у СІЗО: рішення суду
29 грудня 2024, 16:47
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
ЗСУ на Курщині, ліквідація МСЕК та "бусифікація": Чим запам'ятався рік, що минає
Фінал політичної кризи в Чернігові: чи виграла Банкова?
Всі публікації »
Вадим Денисенко
Вадим Денисенко
Юрій Ніколов
Всі блоги »