У ДТП на Вінниччині загинули троє молодих людей — майбутні військові та студентка юракадемії

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На Різдво, 25 грудня, неподалік міста Гайсин на Вінниччині сталася смертельна аварія. Загинули двоє курсантів Одеської військової академії та студентка Одеської юридичної академії

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на OBOZ.UA.

На трасі біля Гайсина зіткнулися автомобілі Geely і Subaru. Автівка Geely внаслідок удару отримала сильні пошкодження, людей з неї довелося витягувати рятувальникам за допомогою спеціального обладнання.

Загалом ця аварія забрала життя чотирьох людей - водія та трьох пасажирів Geely. Один пасажир Geely та водій Subaru отримали травми та були доставлені до лікарні.

Загиблі - двоє курсантів Одеської військової академії Данило Грамчук та Іван Цевух, а також студентка Одеської юридичної академії Катерина Ясинська.

Іван Цевух та Катерина Ясынська родом із села Піща на Волині, молоді люди зустрічалися.

20-річний Данило Грамчук родом із села Коболчин Чернівецької області.

За фактом смертельної ДТП правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Винуватцю аварії може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у Вінницькій області 25 грудня зіткнулись автомобілі Geely та Subaru. Внаслідок аварії загинули четверо людей. Аварія сталася на дорозі між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району.