На Вінниччині спалили 17 тисяч виборчих бюлетенів

Бюлетені довелося ліквідувати через порушення процедури друку

Бюлетені довелося ліквідувати через порушення процедури друку

Фото: «Ладижин Новини»

У Вінницькій області понад 17 тисяч «рожевих» бюлетенів, за яким жителі Ладижина повинні були б 25 жовтня обирати міського голову, довелося знищити, оскільки при друку була порушена процедура.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Ладижин Новини".

Повідомляється, що за протокольним рішенням ТВК № 14 від 12.10.2020 року друкувати бюлетені вирішили не у місцевій друкарні, а у Вінниці, де нібито дешевше.

Тиражування бюлетенів повинно було відбутися в понеділок 12 жовтня в присутності представників партійних осередків. Однак, з невідомих причин, власник друкарні вирішив надрукувати всі бюлетені напередодні, мотивуючи тим, що хтось в друкарні захворів коронавірусом. Таким чином, верстат запустили не в присутності представників партій, а раніше.

Такі аргументи міської комісії не взяли до уваги і вирішили відмовитися від послуг даної друкарні. У вигляді грубого порушення регламенту, бюлетені потрібно було ліквідувати.У підсумку вся надрукована партія бюлетенів було знищено шляхом спалювання.

Нині Ладижинська ТВК вибрала одну з обласних друкарень для виконання цього замовлення.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.