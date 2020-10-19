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19 жовтня 2020, 18:57 2

На Вінниччині спалили 17 тисяч виборчих бюлетенів

19 жовтня 2020, 18:57 2
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Бюлетені довелося ліквідувати через порушення процедури друку
Бюлетені довелося ліквідувати через порушення процедури друку
Фото: «Ладижин Новини»
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У Вінницькій області понад 17 тисяч «рожевих» бюлетенів, за яким жителі Ладижина повинні були б 25 жовтня обирати міського голову, довелося знищити, оскільки при друку була порушена процедура.

Про це пише RegioNews з посиланням на "Ладижин Новини".

Повідомляється, що за протокольним рішенням ТВК № 14 від 12.10.2020 року друкувати бюлетені вирішили не у місцевій друкарні, а у Вінниці, де нібито дешевше.

Тиражування бюлетенів повинно було відбутися в понеділок 12 жовтня в присутності представників партійних осередків. Однак, з невідомих причин, власник друкарні вирішив надрукувати всі бюлетені напередодні, мотивуючи тим, що хтось в друкарні захворів коронавірусом. Таким чином, верстат запустили не в присутності представників партій, а раніше.

Такі аргументи міської комісії не взяли до уваги і вирішили відмовитися від послуг даної друкарні. У вигляді грубого порушення регламенту, бюлетені потрібно було ліквідувати.У підсумку вся надрукована партія бюлетенів було знищено шляхом спалювання.

Нині Ладижинська ТВК вибрала одну з обласних друкарень для виконання цього замовлення.

Нагадаємо, поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова.

вибори порушення мер Вінниця Вінницька область бюлетень
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