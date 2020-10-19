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19 жовтня 2020, 15:51 22

У "Слузі народу” розробили для депутатів новий етичний кодекс

19 жовтня 2020, 15:51 22
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Кодекс, який "слуги” підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним
Кодекс, який "слуги” підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним
Фото: Facebook
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У фракції "Слуга народу" розробили новий етичний кодекс для депутатів, його вже незабаром можуть підписати.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура, передає RegioNews.

Я з колегами напрацював новий статут, нове положення – етичний кодекс – для фракції. І я сподіваюсь, що ми підпишемо усі ці документи. У нас ще не все втрачено, далеко не все. Таке перезавантаження відбудеться і ми станемо більш ефективними", – сказав депутат.

Він також погодився із твердженням, що "Меморандум про діяльність депутата", який депутати від "Слуги народу" підписували на початку своєї каденції, виявився неефективним.

Це персональна відповідальність кожного депутата: він перед виборцями несе і політичну, і етичну, в тому числі, відповідальність. І я вважаю, що в окремих випадках депутати мали би скласти свої повноваження, так як це було передбачено меморандумом, який ми з самого початку підписували... але, на жаль, у нас немає зараз підстав відкликати народного депутата", – додав Качура.

Нагадаємо, раніше народний депутат від "Слуги народу" Олександр Качура заявив, що Україна буде зобов'язана домовлятися з Росією про закупівлю вакцини від коронавірусу, якщо її ефективність доведуть.

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