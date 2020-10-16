Поліція відкрила кримінальну справу проти кандидата в мери Вінниці В'ячеслава Узєлкова

Кандидат на посаду міського голови від "ОПЗЖ" пригощав виборців гречаною кашею

Кандидат на посаду міського голови від "ОПЗЖ" пригощав виборців гречаною кашею

Фото: Facebook

Поліція відкрила кримінальне провадження проти боксера, кандидата в мери вінниці від партії «ОПЗЖ» В'ячеслава Узєлкова за статті про підкуп виборців. Справу відкрили після того, як Вузликів пригощав електорат гречаною кашею на агітаційної зустрічі.

Про це повідомили в ГУ Нацполиции Вінницькій області, пише RegioNews.

14 жовтня на Європейській площі у Вінниці штаб кандидата на посаду міського голови від "Опозиційної платформи – За життя" В'ячеслава Узєлкова влаштував польову кухню, на якій всіх бажаючих пригощали гречаною кашею і агітували за "ОПЗЖ". Це і стало підставою для відкриття справи.

У поліції підкреслили, що кримінальне провадження відкрито за ч. 3 ст. 160 КК України (підкуп виборців). До цього слідство спонукали публікації в ЗМІ і соцмережах, у тому числі і на сторінці самого В'ячеслава Узєлкова.

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За порушення вказаної статті передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк від двох до п'яти років або позбавленням волі від двох до шести років.

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Нагадаємо, вчора в Одесі поліція викрила "сітку" підкупу виборців.