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19 октября 2020, 18:57 2

На Винниччине сожгли 17 тысяч избирательных бюллетеней

19 октября 2020, 18:57 2
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Бюллетени пришлось ликвидировать из-за нарушения процедуры печати
Бюллетени пришлось ликвидировать из-за нарушения процедуры печати
Фото: «Ладыжин Новости»
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В Винницкой области более 17 тысяч «розовых» бюллетеней, по которым жители Ладыжина должны были бы 25 октября выбирать городского главу, пришлось уничтожить, поскольку при печати была нарушена процедура.

Об этом пишет RegioNews cо ссылкой на "Ладыжин Новости".

Сообщается,что по протокольному решению ТИК № 14 от 12.10.2020 года печатать бюллетени решили не в местной типографии, а в Виннице, где якобы дешевле.

Тиражирование бюллетеней должно было состояться в понедельник 12 октября в присутствии представителей партийных ячеек. Однако, по неизвестным причинам, владелец типографии решил напечатать все бюллетени накануне, мотивируя тем, что кто-то в типографии заболел коронавирусом. Таким образом, станок запустили не в присутствии представителей партий, а ранее.

Такие аргументы в городской комиссии не приняли во внимание и решили отказаться от услуг данной типографии. В виду грубого нарушения регламента, бюллетени нужно было ликвидировать.В итоге вся напечатаная партия бюллетеней была уничтожена путем сжигания.

Ныне Ладыжинская ТИК выбрала одну из областных типографий для выполнения этого заказа.

Напомним, полиция открыла уголовное дело против кандидата в мэры Винницы Вячеслава Узелкова.

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